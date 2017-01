Trump geri adım attı

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump, Rusya ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Seçimi kazandığı günlerde söylediğinin aksine İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı görüşme sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımların devam etmesi gerektiği kararını aldı.ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in Beyaz Saray'daki ortak basın toplantısında Moskova ile iyi ilişkiler geliştirmek istediğini ifade eden Trump, "Ancak Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını tartışmak için henüz çok erken." dedi.ABD'nin yeni Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki ilk yabancı lider olarak ağırladığı İngiltere Başbakanı May ile baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın bir telefon görüşmesi yapacağını belirten Trump, Moskova ile iyi ilişkiler kurmak istediğini dile getirerek, "Ancak Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını tartışmak için henüz çok erken." dedi.Daha önceki açıklamalarında Moskova ile iyi ilişkiler kurmak istediğini, ancak bunun bir garantisinin olmadığını anlatan Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrinin belli olacağını söyledi.Sadece Rusya ile değil, Çin ile de iyi ilişkiler kurmak istediğini, ancak Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini ifade eden Trump, Washington-Moskova hattında nasıl bir yeni sayfa açılacağının ilerleyen günlerde belli olacağını belirtti."Rusya'ya yaptırımların kaldırılması" ihtimaline ilişkin endişelerini dile getiren May ise Moskova'nın Kırım'ı işgaliyle ilgili yaptırımların, mevcut koşullar değişmediği sürece kaldırılmaması gerektiği yorumunu yaptı.