Facebook Twitter Rss

Trump: Görevini en iyi yapan Erdoğan

Trump: Görevini en iyi yapan Erdoğan.20383
  • Giriş : 17.07.2018 / 08:45:00

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarfetti ve işini en düzgün yapanın Erdoğan olduğunu niteledi..

Brüksel'deki NATO Zirvesi ABD basınında yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ediyor. ABD merkezli CBS televizyonuna katılan ABD'li gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın zirveye damgasını vuran anlarını hakkında daha önce duyulmamış ifadeleri paylaştı. NATO liderlerinin 'savunma bütçesinde' artışa gitmemesinden dolayı Trump'ın çok kızgın olduğunu belirten Bremmer, "Liderlerin birçoğu parlamentodan izin almalıyız, devam eden bir sürecimiz var diyordu. Trump, Erdoğan'a döndü ve şöyle dedi: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Sonra da

Erdoğan'la yumruk tokuşturdu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ndeki üye ülkelerin savunma bütçeleri konusunda yaptığı eleştiriler ABD basınında tartışılmaya devam ediyor. CBS televizyonuna katılan gazeteci Ian Bremmer, zirvede ABD Başkanı Trump'ın dünya liderlerine Başkan Erdoğan ile ilgili söylediği sözleri paylaştı.

Bremmer, ABD Başkanı Trump'ın toplantı sırasında çok sinirli olduğunu belirterek "Trump toplantıda liderlerden daha fazla harcama için taahhüt alamadı. Birçoğu 'parlamentodan izin almalıyız, devam eden bir sürecimiz var, size daha fazla harcama yapacağımızı söylemeyiz' diyordu. Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü ve şöyle dedi: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu" dedi.

Zirveye damga vuran sözler: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor

Trump, NATO'daki savunma harcamalarının 'adil bir şekilde' paylaşılmadığı konusunda "ABD, NATO’ya olan kararlığında son derece güçlü ama herkes aynı ruhu göstermeli. O ruhu yakalayabilmiş olmak harika. ABD’ye savunma bütçesinde adil davranılmıyordu" demişti.

NATO zirvesinde çok sert ve net konuştuğunu kaydeden Trump, zirveden sonra "Beni anladılar. Ek 33 milyar hatta 40 milyara kadar ek bütçe sağlayacaklar. Daha önce hiç yapmadıkları bir katkı görüyoruz. Katılımın artmasıyla ABD’ye karşı adalet sağlandı. Dikkate değer kaktı yapmazlarsa sıkıntı yaşayacağımızı söyledik. Çünkü ABD, NATO harcamasının yüzde 90’ını karşılıyordu. ABD’ye adil davranılmıyordu ama bu artık değişti. NATO’ya inancım tam ve çok daha güçlü bir NATO’muz var" ifadelerini kullanmıştı.

HÜRRİYET

Fenerbahçe Kulübü'nden KAP'a açıklama

Güneş, Talisca'nın boşluğunu böyle dolduracak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

O davada 31 sanığa müebbet

O davada 31 sanığa müebbet

O davada 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Bedelli askerlikte ücret belli oldu!

Bedelli askerlikte ücret belli oldu!

Bedelli askerlik için beklenen açıklama AK Parti hükümetinden geldi.

 

YPG, Menbiç'ten resmen çekildi

YPG, Menbiç'ten resmen çekildi

Terör örgütü YPG'nin Menbiç'ten resmen çekildiği haberi geldi

İsrail, Suriye'yi vurdu!

İsrail, Suriye'yi vurdu!

İsrail ordusunun Suriye'ye hava saldırısı başlattığı duyuruldu.

 

Yıldırım: Unutmayacağız, unutturmayacağız

Yıldırım: Unutmayacağız, unutturmayacağız

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen etkinliğe katıl

Erdoğan, şehitler için Kur'an okudu

Erdoğan, şehitler için Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii'ndeki hatm-i şerif merasiminde şehitler için Kur'an


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya