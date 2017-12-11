Trump günde 4 saat TV başında
Görevi 20 Ocak'ta Barack Obama'dan devralan ve o günden beri dünya basınından düşmeyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın günde 4 saat, bazı günler ise 8 saate kadar TV izlediği öğrenildi.
Amerikan New York Times gazetesinde yer alan ve Trump'a yakın isimlere dayandırılan habere göre Trump, günlük ortalama 4 saat televizyon izliyor.
Haberde, sabah 5.30'da kalkan Trump'ın ağırlıklı olarak muhafazakar Fox News kanalındaki haber programlarını izlediği, özellikle "Fox&Friends" adlı programı yakından takip ettiği kaydedildi.
KUMANDAYA KİMSE DOKUNAMIYOR
Fox News dışında CNN ve MSNBC programlarını da takip ettiği bildirilen haberde, Beyaz Saray'da Trump'ın izlediği 152 santimetre ekran televizyonun kumandasına sadece ABD Başkanı'nın ve teknik personelin dokunduğu iddiasına da yer verildi.
Twitter hesabını yoğun şekilde kullanan Trump, bugüne kadar birçok kez CNN, MSNBC, Washington Post ve New York Times gibi yayın organlarını eleştiren ve Fox News kanalını öven paylaşımlarda bulunmuştu.
"FOX NEWS CNN'DEN DAHA ÖNEMLİ"
Son olarak Trump, geçen ay sonunda yaptığı bir paylaşımda, "Fox News, ABD'de CNN'den çok daha önemli bir kanal ama ABD dışında CNN International hala önemli bir (yalan) haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
"Çok televizyon izlediği" iddiaları daha önce de Amerikan medyasında yer alan Trump, iddialara, "Oval Ofis'te pek televizyon izleyemiyorum. Okuyup imzalamam gereken çok fazla belge var. Bu iddialar doğru değil" şeklinde cevap vermişti.
NTV
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