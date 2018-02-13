Trump: Harcanan 7 trilyon dolar büyük hata
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2019 yılı bütçelerini değerlendirdi be Orta Doğu ile ilgili süreçler için harcanan parayı 'büyük bir hata' olarak yorumladı.
Trump, "Birkaç ay öncesindeki son hesaplara göre Orta Doğu'da 7 trilyon dolar harcadık. 7 trilyon dolar. Büyük bir hata, ama durum bu. Ve bugün Orta Doğu, oraya pek de akıllıca olmayan bir şekilde 17 yıl önce girdiklerinden daha kötü durumda. Çok üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.
Başkan olmadan önceki seçim kampanyası döneminde ABD'nin Irak'ı işgal etmesini "büyük bir hata" olarak nitelendiren Trump, ülkesinin Orta Doğu'ya askeri olarak fazla müdahil olmasından şikayet ediyordu.
Göreve geldikten sonra ABD'nin Irak ve Suriye'deki operasyonlarla ilgili yetkileri önemli ölçüde Pentagon'a ve sahadaki komutanlara devreden Donald Trump, özellikle Suriye'ye daha fazla askeri unsur göndermek ve DEAŞ'a karşı bir başka terör örgütü olan PYD/PKK ile beraber çalışmakla eleştiriliyor.
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