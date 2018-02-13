Facebook Twitter Rss

Trump: Harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

Trump: Harcanan 7 trilyon dolar büyük hata.16154
  • Giriş : 13.02.2018 / 12:56:00

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Doğu politikasına değindi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2019 yılı bütçelerini değerlendirdi be Orta Doğu ile ilgili süreçler için harcanan parayı 'büyük bir hata' olarak yorumladı.

Trump, "Birkaç ay öncesindeki son hesaplara göre Orta Doğu'da 7 trilyon dolar harcadık. 7 trilyon dolar. Büyük bir hata, ama durum bu. Ve bugün Orta Doğu, oraya pek de akıllıca olmayan bir şekilde 17 yıl önce girdiklerinden daha kötü durumda. Çok üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

Başkan olmadan önceki seçim kampanyası döneminde ABD'nin Irak'ı işgal etmesini "büyük bir hata" olarak nitelendiren Trump, ülkesinin Orta Doğu'ya askeri olarak fazla müdahil olmasından şikayet ediyordu.

Göreve geldikten sonra ABD'nin Irak ve Suriye'deki operasyonlarla ilgili yetkileri önemli ölçüde Pentagon'a ve sahadaki komutanlara devreden Donald Trump, özellikle Suriye'ye daha fazla askeri unsur göndermek ve DEAŞ'a karşı bir başka terör örgütü olan PYD/PKK ile beraber çalışmakla eleştiriliyor.

TÜRKİYE

Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada karar

Edirne'de facia: 10 kişi kayıp

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Lavrov: ABD sonsuza kadar kalmak istiyor

Lavrov: ABD sonsuza kadar kalmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Netanyahu: Batı Şeria için ABD ile görüşüyoruz

Netanyahu: Batı Şeria için ABD ile görüşüyoruz

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Batı Şeria ile ilgili açıklama yaptı.

 

Rusya'dan ABD'ye bomba S-400 cevabı!

Rusya'dan ABD'ye bomba S-400 cevabı!

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında S-400'ler nedeniyle soğuk rüzgarlar esiyor.

ABD'li komutan: YPG Afrin'e kaydı

ABD'li komutan: YPG Afrin'e kaydı

Amerikalı komutan Jim Mattis, terör örgütü YPG'nin Afrin'e kaydığını söyledi.

 

Amerika'da helikopter düştü: 3 kişi can verdi

Amerika'da helikopter düştü: 3 kişi can verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde düşen helikopterdeki 3 kişi can verdi.

İsrail'de gözaltına alınan Türk serbest

İsrail'de gözaltına alınan Türk serbest

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşı Tekeli serbest bırakıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya