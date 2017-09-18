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Trump, Hillary Clinton'u yere devirdi!

Trump, Hillary Clinton'u yere devirdi!.12397
  • Giriş : 18.09.2017 / 12:15:00

ABD Başkanı Donald Trump, Hillary Clinton'u yere devirdi.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, seçimlerde galip geldiği Hillary Clinton ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden alaycı bir video yayınlandı. Trump, videoda Clinton'un 2011 yılına ait olan ve uçağın merdivenlerini çıktıktan sonra düştüğü görüntüler ile Trump'ın golf oynadığı sahneler yer aldı.

İki ayrı görüntünün birleştirildiği videoda, Trump'ın vurduğu golf topunun Clinton'a çarparak düşmesine sebep olduğu izlenimi yaratılıyor.

​Tweet'te, "Donald Trump'ın inanılmaz golf vuruşu" ifadeleri yer alırken, #CrookedHillary (sahtekar Hillary) hashtag'i kullanıldı.

Trump daha önce de CNN'i ‘yere serdiği' bir video paylaşmıştı.

Videoda Trump, yüzünde CNN logosu bulunan bir kişiyi ‘dövmüştü'.

Bu paylaşımdan yaklaşık 1 hafta sonra ise Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., babasının ‘dövdüğü' CNN'i ‘füzeyle vurduğu' bir video paylaşmıştı

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