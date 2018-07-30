Trump: Hükümetin çalışmalarını durdurabilirim
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında duvar örülmesini de öngören 'sınır güvenliği' için demokratların oy vermemesi hakinde hükümetin çalışmalarını durdurmakla tehdit etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, “Duvar örülmesini öngören sınır güvenliği için demokratların oy vermemeleri durumunda hükûmetin ‘çalışmasını durdurmak’ zorunda kalacağım. Piyango, yakalama, serbest bırakma ve buna benzer şeylerden kurtulup, sonuçta liyakate dayalı göç sistemine geçmek gerekiyor. Ülkemize seçkin insanların gelmesine ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.
Yasadışı göçü önlemek için Meksika sınırında duvar yapımı, Trump’ın seçim öncesi kampanyasının ana vaatlerinden biriydi.
TÜRKİYE
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