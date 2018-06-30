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Trump'ı telefonla işlettiler

Trump'ı telefonla işlettiler.16712
  • Giriş : 30.06.2018 / 16:32:00

Kendini Demokrat senatör Bob Menendez olarak tanıtan ABD'li komedyen John Melendez, ABD Başkanı Trump'ı işletti.

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Sahne adı Stuttering John (Kekeme John) olan komedyen John Melendez, Trump'a damadı Jared Kushner üzerinden ulaştı. Trump da bunun üzerine komedyeni, uçaktan geri aradı. Melendez'in bu konuşmaları kaydederek yayımlaması üzerine Beyaz Saray olayı doğruladı, "Bazen Başkan'ın iletişim kanalları çok açık olabiliyor ve bu tür hatalar meydana gelebiliyor." açıklaması yapıldı.

New Jersey senatörü Menendez, göçmenlik yasalarında reform yapılmasına yönelik çalışmalarıyla tanınıyor. ABD Başkanı ile komedyen arasında geçen konuşmanın bant kayıtlarına göre Trump, 2017'de bir göz doktorundan hediyeler almakla rüşvet soruşturmasından aklanan 'senatörü' kutluyor.

Trump, Melendez'e Yüksek Mahkeme'ye Athnony Kennedy'den boşalan üyeliğe yapılacak atamadan da bahsederek, 10-14 güne kadar yeni bir yargıç atayacağını söyledi.

Amerikan medyası, olayın Beyaz Saray'ın Senatör Menendez'in ofisini görüşme ile ilgili araması ile ortaya çıktığını yazdı.

Komedyen John Melendez, CNN'e açıklamasında Başkan'a ulaşmaya çalışırken, kendisine hiçbir "doğrulayıcı" soru sorulmadığını da belirtti.

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