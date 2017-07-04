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Trump ile Putin buluşuyor!

Trump ile Putin buluşuyor!.20486
  • Giriş : 04.07.2017 / 14:11:00

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin buluşuyor.

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Büyük buluşmaya ramak kaldı. Kremlin Sarayı'ndan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü yüz yüze görüşeceği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yüz yüze görüşmelerini 7 Temmuz'da Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştireceği açıklandı.

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