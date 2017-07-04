Trump ile Putin buluşuyor!
Büyük buluşmaya ramak kaldı. Kremlin Sarayı'ndan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü yüz yüze görüşeceği bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yüz yüze görüşmelerini 7 Temmuz'da Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştireceği açıklandı.
DİĞER HABERLER
Hatay'da canlı bomba yakalandı!
Hatay'ın Yayladağ ilçesinde çantasında "canlı bomba" düzeneği bulunan Suriye uyruklu şahıs yakalandı
Almanya'da Türk bayrağına saygısızlık
Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerilime bayrak krizi de eklendi.
Bozdağ: FETÖ'cüler Hristiyan oldu!
Bakan Bekir Bozdağ, FETÖ ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı.
Yangın söndüren helikopter suya düştü!
İzmir'de çıkan ve hayatı felç eden orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü.
YPG'li teröristin omzunda ABD bayrağı!
PKK'nın Suriye kanadı olan YPG mensubu teröristler, ABD bayrağına sığındı.