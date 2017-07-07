Facebook Twitter Rss

Trump ile Putin yüz yüze görüşecek

Trump ile Putin yüz yüze görüşecek.14678
  • Giriş : 07.07.2017 / 11:38:00

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Putin yüz yüze görüşecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Liderler Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 Zirvesinde toplanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez yüz yüze görüşecek.

Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına rağmen, her iki lider de Suriye ve Ukrayna kriziyle zarar gören ilişkileri tamir etmek istediklerini söyledi. İki liderin bugün öğleden sonra yarım saat ya da bir saat görüşmeleri bekleniyor. Başkan Trump Polonya’nın başkente Varşova’da dün yaptığı konuşmada, Rusya'ya Ukrayna ve diğer ülkelerde istikrarı bozmayı durdurması çağrısında bulundu. Trump, Moskova’nın İran ve Suriye gibi düşman rejimleri desteklemeyi bırakıp sorumlu devletler topluluğuna katılmasını istedi. Trump ayrıca, Putin’e medeniyeti korumak için ortak düşmanlara karış savaşma çağrısında bulundu.

TÜRKİYE

ByLock'tan 39 kişi adliyeye sevk edildi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Siirt'te Kaymakam aracına saldırı!

Siirt'te Kaymakam aracına saldırı!

Siirt'in Baykan ilçesinde kaymakam aracının geçisi sırasında patlama yaşandı.

AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur

AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur

Avrupa Parlamentosu, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili Türkiye'yi uyardı.

 

Erdoğan 15 Temmuz'da oraya gidecek

Erdoğan 15 Temmuz'da oraya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz planı açıklandı.

Çanakkale'de top mermisi patladı!

Çanakkale'de top mermisi patladı!

Çanakkale'de top mermisinin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

 

CHP'den gözaltılar için flaş açıklama!

CHP'den gözaltılar için flaş açıklama!

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, saldırı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İnterpol'den şok! Türkiye askıya alındı

İnterpol'den şok! Türkiye askıya alındı

İnterpol, Türkiye'nin aranan kişiler veri tabanına girişini askıya aldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya