Trump ile Putin yüz yüze görüşecek
Liderler Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 Zirvesinde toplanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez yüz yüze görüşecek.
Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına rağmen, her iki lider de Suriye ve Ukrayna kriziyle zarar gören ilişkileri tamir etmek istediklerini söyledi. İki liderin bugün öğleden sonra yarım saat ya da bir saat görüşmeleri bekleniyor. Başkan Trump Polonya’nın başkente Varşova’da dün yaptığı konuşmada, Rusya'ya Ukrayna ve diğer ülkelerde istikrarı bozmayı durdurması çağrısında bulundu. Trump, Moskova’nın İran ve Suriye gibi düşman rejimleri desteklemeyi bırakıp sorumlu devletler topluluğuna katılmasını istedi. Trump ayrıca, Putin’e medeniyeti korumak için ortak düşmanlara karış savaşma çağrısında bulundu.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Siirt'te Kaymakam aracına saldırı!
Siirt'in Baykan ilçesinde kaymakam aracının geçisi sırasında patlama yaşandı.
AP'den Türkiye'ye: Akkuyu'yu durdur
Avrupa Parlamentosu, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili Türkiye'yi uyardı.
Çanakkale'de top mermisi patladı!
Çanakkale'de top mermisinin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
CHP'den gözaltılar için flaş açıklama!
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, saldırı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
İnterpol'den şok! Türkiye askıya alındı
İnterpol, Türkiye'nin aranan kişiler veri tabanına girişini askıya aldı.