Trump ilk İsrail ile görüştü
Geçtiğimiz gün görevi Barack Obama'dan alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk resmi görüşmesini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdi. Trump, Netanyahu ile telefonda görüştü.
İsrail Kanal 2 televizyonunda yer alan habere göre Netanyahu, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşa politikasına yönelik engelleri ortadan kaldıracağını belirtti.
Benyamin Netanyahu, gelecek dönemin ilelebet sürecek yerleşim birimlerini inşa çalışmalarına sahne olacağını ifade etti.
İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, dün Doğu Kudüs'te 566 yeni konutun inşasına onay vermişti. Komite Başkanı Meir Turgeman, yaptığı açıklamada, bu onayın daha önce gerçekleştirileceğini, ancak siyasi nedenlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirterek, belediyenin Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay vereceğini ifade etmişti.
Turgeman, daha önce Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinin Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimleri inşasının önünü açacağını kaydetmişti. Trump, seçim kampanyalarında, "İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin, barış görüşmelerine engel teşkil etmediğini" açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaparak, ABD-İsrail ilişkilerini ve 'Ortadoğu'da güvenliğin ve istikrarın sağlanması' konularını ele aldığı açıklandı.
Beyaz Saray, Trump ve Netanyahu'nun görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Görüşmede Trump'ın, iki ülke arasındaki askeri, istihbari ve güvenlik noktasındaki yakın ilişkilere değindiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trump ve Netanyahu, İran'ın tehdit unsuru oluşturduğu konusu da dahil olmak üzere bir çok farklı konuda yakın temas içerisinde olacakları noktasında mutabık kaldıklarını belirttiler. Trump, İsrail'in güvenliğini koşulsuz destekleyeceğini, IŞİD ve diğer radikal örgütlerle mücadele konusunun yönetiminin önceliklerinden birisi olacağını söyledi."
Açıklamada ayrıca, Trump ve Netanyahu'nun Filistin-İsrail meselesini de ele aldığı vurgulanarak, Trump'ın sorunun sadece iki ülke arasında gerçekleşecek görüşmeler yoluyla çözüleceğini ve ABD'nin bunun sağlanması için uğraşacağını dile getirdiği bildirildi.
Trump'ın Netanyahu'yu şubat ayının başında Beyaz Saray'a davet ettiği de bildirildi
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