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Trump ilk olarak buralara gidecek

Trump ilk olarak buralara gidecek.13622
  • Giriş : 04.05.2017 / 20:45:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk olarak ziyaret edeceği ülkeler belli oldu.

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Trump'ın ziyaret edeceği ilk 3 ülke arasında Türkiye yok. Trump ilk olarak Vatikan'a gidecek. Daha sonra İsrail'e gidecek olan Trump, üçüncü olarak da Suudi Arabistan'a bir seyahat gerçekleştirecek.

Trump, bu ziyaretlerinin programı ile ilgili Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada bilgiler verdi.

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