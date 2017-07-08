Trump imzalamamıştı, Putin kabul etti
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın imzalamadığı ve tüm dünyada tepki çektiği karar ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama geldi. Putin, Paris İklim Anlaşmasını uygulayacaklarını belirtti.
Hamburg’daki G20 Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Putin, “İklim değişikliğinin sebepleri henüz tam olarak bilinmese de duruşumuzu biliyorsunuz, Paris Anlaşmasına bağlıyız, bu yönde kararımız var ve bu anlaşmayı uygulama niyetindeyiz” dedi.
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