Trump imzayı attı: Sınıra duvar örülecek!
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donal Trump, verdiği kararlar ve attığı imzalarla çok konuşulmaya devam ediyor. Trump, daha öncede dillendirdiği 'Meksika sınırına duvar örme' kararını, imzalayarak onayladı. Beyaz Saray da yeni Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesini öngören emri imzaladığını açıkladı.
Seçim döneminde, Meksika'dan gelen kaçak göçmenleri önlemek için birçok kez sınıra duvar öreceğini kaydeden Trump'ın vaadi, başkanlık görevini devraldıktan 5 gün sonra gerçekleşti.
Donald Trump duvarın parasını Meksika'ya ödeteceğini açıklamış, Meksika ise bunu kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, "Duvarın örülmesi vaadden fazlası. Sınırımızı korumak için atılması gereken sağduyulu bir ilk adım" şeklinde konuştu.
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