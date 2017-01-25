Facebook Twitter Rss

Trump imzayı attı: Sınıra duvar örülecek!

Trump imzayı attı: Sınıra duvar örülecek!.15019
  • Giriş : 25.01.2017 / 22:09:00

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, olay kararlar almaya devam ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donal Trump, verdiği kararlar ve attığı imzalarla çok konuşulmaya devam ediyor. Trump, daha öncede dillendirdiği 'Meksika sınırına duvar örme' kararını, imzalayarak onayladı. Beyaz Saray da yeni Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesini öngören emri imzaladığını açıkladı.

Seçim döneminde, Meksika'dan gelen kaçak göçmenleri önlemek için birçok kez sınıra duvar öreceğini kaydeden Trump'ın vaadi, başkanlık görevini devraldıktan 5 gün sonra gerçekleşti.

Donald Trump duvarın parasını Meksika'ya ödeteceğini açıklamış, Meksika ise bunu kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, "Duvarın örülmesi vaadden fazlası. Sınırımızı korumak için atılması gereken sağduyulu bir ilk adım" şeklinde konuştu.

O asker Kayseri saldırısını anlattı

314 bin TL'lik piyango bileti kayıp!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

THY'den sefer iptalleri!

THY'den sefer iptalleri!

Türk Hava Yolları'nın düzenleyeceği bazı uçak seferlerinde olumsuz hava şartlarından dolayı iptaller

Almanya'ya Can Dündar tepkisi!

Almanya'ya Can Dündar tepkisi!

Ünlü gazeteci Can Dündar, Almanya-Türkiye ilişkilerinin gerilmesine neden oldu.

 

İlhan Cavcav hayata gözlerini yumdu

İlhan Cavcav hayata gözlerini yumdu

Türk futbolcunun efsane başkanı İlhan Cavcav, bugün hayata gözlerini yumdu.

O terörist yakalandı!

O terörist yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve AK Parti İl binasına saldıran terörist yakalandı.

 

Irak'tan Türkiye'ye DAEŞ uyarısı!

Irak'tan Türkiye'ye DAEŞ uyarısı!

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam El-Alevi, DAEŞ konusunda Türkiye'yi uyardı.

İşte Reina saldırganının ilk ifadesi

İşte Reina saldırganının ilk ifadesi

39 kişiyi katleden DAEŞ üyesi teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya