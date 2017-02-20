Trump'ın AB adayından Gülen açıklaması
15 Temmuz darbe girişimi sonrası ısrarla iadesi istenen Fethullah Gülen ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD'nin yeni Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olması beklenen Malloch, Gülen'in iade edilebileceğini belirtti.
Ted Malloch: "Gülen'in Trump yönetiminde iade edilebilir diye düşünüyorum." diye konuştu.
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