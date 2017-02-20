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Trump'ın AB adayından Gülen açıklaması

Trump'ın AB adayından Gülen açıklaması.13867
  • Giriş : 20.02.2017 / 12:39:00

Donald Trump'ın AB adayından Fethullah Gülen ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası ısrarla iadesi istenen Fethullah Gülen ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD'nin yeni Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olması beklenen Malloch, Gülen'in iade edilebileceğini belirtti.

Ted Malloch: "Gülen'in Trump yönetiminde iade edilebilir diye düşünüyorum." diye konuştu.

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