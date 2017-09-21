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Trump, Kuzey Kore için kararını verdi

Trump, Kuzey Kore için kararını verdi.12193
  • Giriş : 21.09.2017 / 17:46:00
  • Güncelleme : 21.09.2017 / 17:46:16

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Trump, ABD'nin Kuzey Kore'ye daha fazla askeri ve ekonomik yaptırımlarda bulunacağını bildirdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulayacağız" dedi.

Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "ABD güçlü ve sabırlıdır ama kendini korumak zorunda bırakılırsak Kuzey Kore'yi yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz" demişti.

HÜRRİYET

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