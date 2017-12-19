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Trump'ın bardağı 2 eliyle tutması olay yarattı

Trump'ın bardağı 2 eliyle tutması olay yarattı.15468
  • Giriş : 19.12.2017 / 13:12:00

ABD Başkanı Trump'ın bardağı 2 eliyle tutması olay yarattı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yeni ulusal güvenlik stratejisini açıkladığı konuşması sırasında bardağı 2 eliyle tutması 'bunama' iddialarını gündeme getirdi.

Trump konuşma sırasında su içtiği bardağı iki eliyle tutunca Twitter'da gündem oldu.

Twitter'da ABD Başkanı Trump'ın bardağı üç yaşında bir çocuk gibi tuttuğu mesajları yazıldı.

"Demans" yani "bunama" gibi ciddi bir dejeneratif hastalığı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın su bardağını iki eliyle tutması "bunama" tartışmasına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın su bardağını iki eliyle tutması "bunama" tartışmasına neden oldu.
Trump geçtiğimiz günlerde Kudüs'ü İsrail'in baştenti ilan ettiği konuşması sırasında da telaffuz hataları yapmıştı.

Konuşmanın ardından da ABD Başkanı Trump'ın uyuşturucu madde kullandığından hafif bir felç geçirdiğine kadar çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

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