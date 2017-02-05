Trump'ın başvurusu mahkemece reddedildi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, görev başına geçer geçmez 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına vize kısıtlaması getirmişti. Federal yargıç tarafından durdurulan karar üzerine mahkemeye başvuran Trump'ın talebi reddedildi.
ABD Adalet Bakanlığınca, Washington eyaleti Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart tarafından verilen, Başkan Donald Trump’ın yedi Müslüman ülkeye uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağını askıya alan karar temyiz edildi.
AP'nin haberine göre temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin yasağın tekrar uygulanması yönündeki başvurusunu reddetti.
GÜLÜNÇ DİYE NİTELEMİŞTİ
Yargıç Robart’ın cuma günü aldığı karar, yönetim cephesinde tepki ile karşılanmıştı. Akşam saatlerinde Beyaz Saray yazılı bir açıklama ile kararı eleştirirken, cumartesi sabahı Trump, Twitter hesabından yargıcın kararını “gülünç” diye nitelendirmişti.
Trump geçen hafta cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Sudan, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali vatandaşlarına vize verilmesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını vermişti.
Kararname ile ayrıca Suriye’den mülteci girişi süresiz askıya alınmıştı.
Trump’ın bu kararı ülke çapına protestolara yol açmıştı. Yeni başkan bu kararından dolayı içeriden ve dışarıdan pek çok siyasi liderin tepkisi ile karşı karşıya kalmıştı.
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