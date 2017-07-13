Trump'ın damadı Katar'dan intikam alıyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Orta Doğu danışmanı Jared Kushner'in Katarlı bir şirketle yatırım anlaşması yapmaya çalıştığı, başarılı olamayınca da Katar'ı cezalandırmaya çalıştığı iddia edildi.
Kushner’in ve babasının sahibi olduğu emlak şirketi ‘666 Fifth Avenue’nün 2015 ve 2016 yılları içerisinde Katar’ın en zengin ve etkili kişileri arasında bulunan Hamad bin Cessim es-Sani ile büyük bir anlaşma yapmaya çalıştığı ifade ediliyor. The Intercept’e konuşan konuya yakın kaynaklar, iki yıl boyunca büyük bir gizlilikle yürütülen ve Kushner ailesinin büyük bir finansal krizden çıkarması hedeflenen 500 milyon dolar değerindeki anlaşma hedefinin iki tarafın da talepleri kabul etmemesi sebebiyle başarıyla sonuçlanmadığı aktardı. Kushner’in büyük bir finansal kriz içindeki firmayı kurtarmak için Çin merkezli ve Çin’deki yönetici kesimle sıkı ilişkileri bulunan Anbang sigorta şirketiyle ilk etapta 400 milyon dolar değerinde bir yatırım anlaşması yaptığı ve Trump’ın seçim zaferinin ardından yapılan toplam yatırım değerinin 2 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Kushner’in Beyaz Saray’daki görevine başlamasının ardından ‘menfaat çatışması’ suçlamaları ile baskı altına giren Çinli Anbang şirketinin kısa süre sonra Kushner’in firmasıyla olan anlaşması iptal edilmişti. Kushner ile anlaşmaya varan Anbang şirketinin CEO’su Wu Xiaohui, haziran ayında Çin’de yolsuzluk suçlamaları sebebiyle gözaltına alınmıştı.
The Intercept, Kushner’in Katarlı iş adamı ile bir türlü sağlayamadığı anlaşmanın Katar krizi üzerinde bir role sahip olabileceğini yazdı. Haberde “Yarım milyar dolarlık anlaşmanın ortaya çıkarılması şimdiye kadar görülmemiş ahlaki problemleri beraberinde getiriyor. Eğer anlaşmada tamamen umut kesilmemişse, bu Kushner’in ABD’nin diplomatik gücünü küçük bir ulusu baskı altına almak için kullandığı anlamına geliyor. Buna rağmen, anlaşmadan umudun tamamen kesilmiş olması durumunda, bu Kushner ile aynı sektörde çalışan şirketler için çok korkutucu” ifadesi kullanıldı.
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