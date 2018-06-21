Trump'ın danışmanı Rusya'ya gidiyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un Rusya'ya gideceği öğrenildi. Kritik ziyaretin Putin-Trump görüşmesine hazırlık olduğu öne sürüldü.
Rusya'nın resmi ajansı Interfax, kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edeceğini yazdı.
Bolton'ın ziyaretinde Donald Trump'la, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi için yapılacak hazırlıkların ele alınacağı iddia edildi.
KREMLİN GÖRÜŞME OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Kremlin iki liderin NATO zirvesinden önce bir araya gelmeyeceklerini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın 11-12 Temmuz'da Brüksel'deki NATO zirvesine katılması bekleniyor.
NTV
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