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Trump'ın davetine Rusya'dan yanıt

Trump'ın davetine Rusya'dan yanıt.18680
  • Giriş : 20.07.2018 / 15:06:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine Rusya'dan yanıt geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın davetine Rusya'dan yanıt geldi. Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov, böyle tekliflere açık olduklarını belirtti.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov, Trump'ın Putin'i ABD'ye davet etmesine ilişkin "Rusya'nın bu tür tekliflere her zaman açık olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Antonov, "Bu konuyu görüşmeye hazırız" ifadesini kullanırken, davete resmi yanıtın Kremlin tarafından verileceğini vurguladı.

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını bir kez daha reddeden Rus Büyükelçi Antonov ayrıca hızla başka bir toplantıya geçmeden önce iki liderin Helsinki'de yaptığı zirvenin "sonuçlarını ele almanın" önemli olduğunu söyledi.

Kremlin yönetimi, Trump'ın teklifi konusunda henüz açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'a davet edilmesi içi talimat verdiği açıklanmıştı.

Açıklamayı Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders yapmıştı. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Vladimir Putin'i Washington'a davet etmesini istediğini belirtti.

Sanders konu hakkındaki görüşmelerin devam ettiğini de ifade etti. Zirvenin sonbaharda yapılmasının planlandığı da gelen bilgiler arasında.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı zirvenin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle ABD kamuoyu ve siyasileri tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor.

NTV

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