Trump'ın ekibi, porno yıldızına sus payı verdi
Göreve geçtiği 1 yıldır sarfettiği sözleri ve yaptıklarıyla dünya gündeminden düşmeyen Donald Trump hakkında yeni bir haber yayıldı. Trump'ın porno yıldızı ile ilişkisi gündemi sarstı.
ABD Başkanı Donald Trump’un ekibinin, 2016’daki başkanlık seçimlerinden bir ay önce, porno yıldızı Stormy Daniels’a sus payı olarak 130 bin dolar ödediği iddia edildi. Amerikan The Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, Donald Trump’un 2006’da porno yıldızıyla cinsel ilişkiye girdiği ve şu anki eşi Melanie ile evliyken yaşadığı bu olayın ortaya çıkmaması için ödeme yaptırdığı öne sürüldü.
Trump’un seçim ekibinde yer alan Michael Cohen’in, gerçek ismi Stephanie Clifford olan porno yıldızına olayı kimseye anlatmaması karşılığında 2016 yılının Ekim ayında para verdiği iddiası da haberde yer aldı.
Beyaz Saray’dan bir yetkili, gazeteye “Bunlar eski iddialar. Seçimden önce yayımlanmış ve sert bir şekilde reddedilmişti” açıklamasında bulundu.
MİLLİYET
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