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Trump'ın eşinden yasaya tepki: Nefret ediyorum

Trump'ın eşinden yasaya tepki: Nefret ediyorum.13696
  • Giriş : 18.06.2018 / 12:41:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, göçmen yasasına tepki geldi.

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Amerika Bireşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, göçmen çocukların ABD sınırında ailelerinden ayrılmasını eleştrdi ve göçmen yasasına tepki gösterdi.

Melania Trump'ın sözcüsünün dün yaptığı açıklamada, "Bayan Trump, ailelerinden ayrılan çocukları görmekten nefret ediyor. Bu nedenle de her iki tarafın da başarılı bir göçmen reformu için bir araya gelmesini umut ediyor" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, ABD'nin tüm yasalara uyan ve her şeyden önce kalp ile yönetilen bir ülke olması gerektiği de belirtildi.

Çocukların sınırda ebeveynlerinden ayrılmak zorunda kalması, 'göçmenlere sıfır tolerans' fikrini savunan Başsavcı Jeff Sessions tarafından belirlenen bir politikanın sonucudur.

Öte yandan, ABD'de aile ayrılığını gerektiren bir yasa da yoktur.

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