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Trump'ın eşinin ceketinde yazanlar olay oldu

Trump'ın eşinin ceketinde yazanlar olay oldu.17633
  • Giriş : 22.06.2018 / 11:17:00

ABD Başkanı Trump'ın eşinin ceketinde yazanlar olay oldu.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'ın ceketinin arkasında yazan sözler büyük yankı yarattı. Melanie Trump'ın göçmen konusuna taş attığı öğrenildi.

Bazı kesimler mesajın göçmen çocuklarına dönük olduğunu savunurken Donald Trump konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Melanie'nin ceketinin arkasında yazan 'gerçekten umursamıyorum ya sen?' yazısı sahte medyanın haberlerine göndermedir.

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