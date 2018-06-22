Trump'ın eşinin ceketinde yazanlar olay oldu
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'ın ceketinin arkasında yazan sözler büyük yankı yarattı. Melanie Trump'ın göçmen konusuna taş attığı öğrenildi.
Bazı kesimler mesajın göçmen çocuklarına dönük olduğunu savunurken Donald Trump konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Melanie'nin ceketinin arkasında yazan 'gerçekten umursamıyorum ya sen?' yazısı sahte medyanın haberlerine göndermedir.
HÜRRİYET
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