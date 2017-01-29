Trump'ın kararı askıya alındı
Trump, 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamıştı. Bunun üzerine havalimanlarında gözaltına alınanlar bile oldu. Ancak mahkeme, Trump'ın bu kararını askıya aldı.
Ayrıca şuan ABD'de olan bu 7 ülkenin vatandaşları, ABD'de kalmaya devam edecek.
Kararı veren Federal Hakim Ann Donnelly, Trump'ın kararının onarılmaz sorunlara yol açacağını söyledi.
Trump'ın yasağı, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği avukatları tarafından yargıya taşınmıştı.
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