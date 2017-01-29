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Trump'ın kararı askıya alındı

Trump'ın kararı askıya alındı.12981
  • Giriş : 29.01.2017 / 09:10:00
  • Güncelleme : 29.01.2017 / 09:10:46

Donald Trump'ın kararı mahkemeden döndü. 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına uygulanan yasak kalktı.

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Trump, 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamıştı. Bunun üzerine havalimanlarında gözaltına alınanlar bile oldu. Ancak mahkeme, Trump'ın bu kararını askıya aldı.

Ayrıca şuan ABD'de olan bu 7 ülkenin vatandaşları, ABD'de kalmaya devam edecek.

Kararı veren Federal Hakim Ann  Donnelly, Trump'ın kararının onarılmaz sorunlara yol açacağını söyledi.

Trump'ın yasağı, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği avukatları tarafından yargıya taşınmıştı.

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