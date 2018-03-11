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Trump'ın Kim ile buluşmak için tek şartı var!

Trump'ın Kim ile buluşmak için tek şartı var!.16154
  • Giriş : 11.03.2018 / 16:42:00

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la görüşmek için şartını söyledi.

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Sepet Beşik

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, NBC'ye verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un buluşmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Mnuchin, Trump'ın buluşma için şartının nükleer ve füze testlerinin yapılmaması olduğunu söyledi.

Mnuchin ayrıca görüşmenin konusunun Kore yarımadasının nükleersizleştirilmesi olacağını belirtti.

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