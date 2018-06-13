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Trump'ın kızının geliri herkesi şaşırttı

Trump'ın kızının geliri herkesi şaşırttı.13276
  • Giriş : 13.06.2018 / 09:39:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızının geliri herkesi şaşırttı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın gelirini duyanlar şaşkınlığa uğradı. Ivanka ve eşi Jared Kushner'in geçen yıl 82 milyon dolar kazandığı öğrenildi.

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