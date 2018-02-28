Facebook Twitter Rss

Trump'ın Meksika Duvarı'ma mahkemeden ret

Trump'ın Meksika Duvarı'ma mahkemeden ret.16154
  • Giriş : 28.02.2018 / 13:26:00

ABD Başkanı Trump'ın Meksika Duvarı ile ilgili mahkeme kararını verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, mahkemenin kararı ile sarsıldı. Meksika sınırına 'yasadışı göçü önlemek' ve 'sınır güvenliğini arttırmak' amacıyla örme planı mahkeme engeline takıldı.

ABD Bölge Yargıcı Gonzalo Curiel, eyaletin ve çevreci grupların San Diego'da bir mahkemeye sundukları, inşaatın hükümet çevre yasalarına uyduğunu gösterene kadar durdurulması konusundaki itiraz dilekçesini reddetti.

İç Güvenlik Bakanlığı'nın duvarın inşası için verdiği ruhsatlara yönelik itirazı yerinde bulmayan Curiel, hükümetin yasal yetkilerini aşmadığını belirtti.

"Mahkeme sınır bariyerlerini inşa etmenin altındaki kararların siyasi olarak doğru olup olmadığı konusunda karar vermez ve veremez" ifadesini kullanan Curiel, itirazı kabul etmedi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Devin O'Malley, kararı memnuniyetle karşıladıklarını, sınır güvenliğinin, ülkede şiddet ve uyuşturucu kullanım oranını yükselten ve ulusal güvenliği tehdit eden yasa dışı göçü önlemek açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Öte yandan Biyolojik Çeşitlilik Merkezi avukatı Brian Segee, karara itiraz edeceklerini, Trump yönetiminin duvar kararıyla yetkilerini tamamen aştığını ifade etti.

Trump geçen yıl göreve geldikten sadece 5 gün sonra "yasadışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören bir kararnameyi imzalamıştı.

Ekim ayında San Diego'da duvarın 8 prototipi inşa edilmiş, geçen hafta da sınırdaki Calexico kentinde 9 metre yüksekliğinde bir setin inşası başlamıştı.

NTV

Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı!

Abdullah Gül'den mesaj var!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Putin'den flaş 'Erdoğan' açıklaması

Putin'den flaş 'Erdoğan' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta'daki tahliyelerle ilgili açıklamada bulundu.

Rusya'dan ABD'ye Suriye açıklaması

Rusya'dan ABD'ye Suriye açıklaması

Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne Suriye açıklaması geldi.

 

Trump: O örgüt tam bir felaket

Trump: O örgüt tam bir felaket

ABD Başkanı Donald Trump, DTÖ ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Amerika'dan Esad'a kritik uyarı

Amerika'dan Esad'a kritik uyarı

Amerika Birleşik Devletleri'nden Esad rejimine önemli bir uyarı geldi.

 

Putin'den açıklama: Geri kalmayız

Putin'den açıklama: Geri kalmayız

Rus lider Putin, ülkesinde üretilen projelerle dünyaya meydan okudu.

Esad, Doğu Guta'yı kimyasal silahla vurdu

Esad, Doğu Guta'yı kimyasal silahla vurdu

Suriye Devlet Başkanı Esad, Doğu Guta'yı kimyasal silahla vurdu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya