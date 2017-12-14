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Trump'ın oğlu o soruşturmada ifade verdi!

Trump'ın oğlu o soruşturmada ifade verdi!.16892
  • Giriş : 14.12.2017 / 17:56:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu o soruşturma kapsamında ifade verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.Rusya'nın seçimlere müdahalesine ilişkin soruşturma kapsamında 9 saat süren bir ifade verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, ABD Senatosu'na gidişinde koridorda görüntülendi. Polis, gazetecileri uzak tutmak için çaba gösterdi ancak başarılı olamadı.

ABD istihbarat servisleri, Rusya'nın 2016 seçimlerine Trump'ın lehine müdahale etmeye çalıştığı sonucuna vardı. Bunun üzerine Kongre'nin her iki kanadında ve savunma bakanlığında konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya ise söz konusu iddiaları yalanlıyor. ABD Başkanı Donald Trump "cadı avı" olarak nitelediği soruşturmalarla ilgili konuşmayı reddediyor.

Senatodaki soruşturmada üyelerin oğul Trump'ın Haziran 2016'da New York'taki Trump Tower'da bir Rus avukatla yaptığı görüşmeyle ilgilendiği ifade edildi.

Trump Jr Rus avukatla söz konusu görüşmede, Trump'ın ABD seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın fiziksel durumu, kişiliği ve nitelikleriyle ilgili bilgi almak istediğini söyledi

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