Trump'ın tavrı tepki çekti
Göreve geldiği 1 yıl zarfında yaptıkları ile dünya gündeminden düşmeyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, eşi Melania ve oğlu Barron ile tatile çıktı.
Trump ailesi dönüşte Air Force One uçağıyla Beyaz Saray'ın yolunu tutarken, ABD Başkanı'nın eşine ve çocuğuna karşı tavrı yine tartışma konusu oldu.
ABD Başkanı Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk yılını 20 Ocak'ta doldurmaya hazırlanırken, eşi ve çocuklarıyla birlikte hafta sonunu Florida'da geçirmeyi tercih etti.
Tatilini tamamlayan Trump ailesi Başkan'ın özel uçağı Air Force One'a binmeye hazırlanırken yağmura yakalandı.
Herkes ABD Başkanı Trump'tan eşi ve çocuklarını yağmurdan korumasını beklerken, şemsiye yeterince büyük olmasına rağmen tek başına ilerlemeyi tercih etti.
Görüntüler tartışma konusu olurken ABD'liler "Trump eşi yerine muhteşem saçlarını korumayı tercih etti" yorumunu yaptı.
NTV
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