Trump'ın tehdidi de sökmedi!
Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu’nda ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı. Oylama öncesi BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye tepki göstererek "BM üyesi bir ülke diğer diğer üyeleri tehdit etti.
Bazıları ise gelişme yardımlarının kesilmesiyle tehdit edildi. Bu kabul edilemez. Türkiye asla Kudüs’ü yalnız bırakmayacaktır. Filistin halkı asla yalnız kalmayacaktır. Dünya beşten büyüktür" dedi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Bu oylama Amerikalıların BM’ye nasıl baktığı ve bizim bize BM’de saygısızlık yapan ülkelere nasıl baktığımız konusunda bir fark yaratacaktır" ifadeleriyle tehditkâr tutumunu sürdürdü.
DİĞER HABERLER
Rus ve İngiliz bakanla canlı yayında kapıştı
Moskova'da Rus ve İngiliz bakanların yaptığı toplantı olay yarattı.
ABD: SGD sayesinde tek bir asker kaybetmedik
Amerika Birleşik Devletleri'nden SDG ile ilgili açıklama geldi.
İsrail'i 2 Türk'ü gözaltına aldı!
Birleşmiş Milletler'in kararı ile sarsılan İsrail, müdahaleye ediyor.
Fransa'dan açıklama: Filistin'i tanıyacağız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
O ülkede bombalı saldırı: 4 kişi can verdi
Afganistan'ın Cibril bölgesinde bombalı saldırı meydana geldi.