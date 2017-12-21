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Trump'ın tehdidi de sökmedi!

Trump'ın tehdidi de sökmedi!.16406
  • Giriş : 21.12.2017 / 21:21:00
  • Güncelleme : 21.12.2017 / 21:21:55

Donald Trump'ın BM üyesi ülkeleri tehdit etmesine rağmen oylamadan evet çıktı!

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Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu’nda ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı. Oylama öncesi BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye tepki göstererek "BM üyesi bir ülke diğer diğer üyeleri tehdit etti.

Bazıları ise gelişme yardımlarının kesilmesiyle tehdit edildi. Bu kabul edilemez. Türkiye asla Kudüs’ü yalnız bırakmayacaktır. Filistin halkı asla yalnız kalmayacaktır. Dünya beşten büyüktür" dedi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Bu oylama Amerikalıların BM’ye nasıl baktığı ve bizim bize BM’de saygısızlık yapan ülkelere nasıl baktığımız konusunda bir fark yaratacaktır" ifadeleriyle tehditkâr tutumunu sürdürdü.

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