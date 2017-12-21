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Trump'ın tehdidine hükümetten yanıt

Trump'ın tehdidine hükümetten yanıt.17930
  • Giriş : 21.12.2017 / 07:43:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine AK Parti'den yanıt geldi.

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İsrail'in Kudüs kararını ilk tanıyan ülke olan ve Genel Kurul öncesi Birleşmiş Milletler üyelerini tehdit eden Amerika Birleşik Devletleri'ne AK Parti Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan tepki geldi.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik  eleştirilerde bulundu.

Mahir Ünal, "Aldığı kararlarla İsrail’in hukuksuzluğuna ortak olan  ABD, şimdi de yaptığı açıklamalarla Genel Kurul öncesi BM üyelerini tehdit  etmektedir." ifadesini kullandı.

Güçlü olmanın haklı olmak için yeterli olmadığına dikkati çeken Ünal,  "Adalet tehditle, şantajla ele geçirilecek, ortadan kaldırılabilecek bir kavram  değildir. Tüm BM üyelerini Genel Kurul'daki oylamada haktan ve hukuktan yana oy  kullanmaya davet ediyor, adaletin tecellisi için diplomasinin tüm meşru  kaynaklarıyla etkin bir şekilde faaliyet yürüteceğimizi ifade ediyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.

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