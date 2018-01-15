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Trump'ın teklifini reddetti!

Trump'ın teklifini reddetti!.16051
  • Giriş : 15.01.2018 / 08:22:00

Filistin lideri Abbas, ABD Başkanı Trump'ın teklifini reddetti.

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İsrail'in Kudüs kararını ilk tanıyan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına Filistin Devletn Başkanı Mahmud Abbas'tan ilk açıklama geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin toplantısında, "Trump'ın teklifini reddediyoruz" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından üzerinde çalışılan barış planı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Abbas, konuşmasında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görme kararı üzerine Filistinlilerin öfkesini dile getirerek, "Trump'a yüzyılın birliği projesini kabul etmeyeceğimizi söyledik. Hiç kimseden talimat almayız" dedi.

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