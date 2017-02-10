Trump'ın vize yasağı için flaş gelişme
20 Ocak'ta görevi Barack Obama'dan alır almaz 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına vize yasağı getiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a temyiz mahkemesinden de kötü haber geldi.
Mahkemenin kararında, ABD yönetiminin söz konusu ülke vatandaşlarına acil olarak giriş yasağı uygulanmasının nedenine ilişkin hiçbir delil sunmadığı vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump, federal temyiz mahkemesinin kararını açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mahkemede görüşürüz. Ulusumuzun güvenliği tehlikede." ifadesini kullanarak kararı Yüksek Mahkemeye taşıma sinyali verdi.
Yüksek Mahkeme halihazırda 4'ü liberal, 4'ü muhafazakar 8 üyeden oluşuyor. Trump'ın Yargıç Antonin Scalia'nın yerine atadığı Yargıç Neil Gorsuch, henüz Senato tarafından onaylanmadığı için oylamaya katılamayacak. Bu nedenle Yüksek Mahkemedeki sürecin de 4'e karşı 4 oyla tıkanmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor.
Trump, Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarının 3 ay ülkeye alınmamasını öngören "ABD'ye Giren Yabancı Teröristlerden Ulusu Koruma" başlıklı kararname yayımlamıştı. Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart, kararnamenin uygulamasının ülke genelinde durdurulmasına karar vermişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 4 Şubat'ta yargıcın kararına binaen yasaklı ülke vatandaşlarına vize vermeye devam edeceğini ve mevcut vizeleri iptal etmeyeceğini duyurmuştu. Bunun ardından ise ABD İç Güvenlik Bakanlığı kararnamenin yürütmesini durdurduğunu açıklamıştı.
Trump'ın "sözde yargıç" ifadesine maruz kalan Robart'ın kararı üzerine ABD Adalet Bakanlığı, San Francisco'daki Temyiz Mahkemesi 9. Dairesine başvurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Temyiz Mahkemesi'nin göçmen ve vize yasağı kararına, Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Trump, "Mahkemede görüşürüz, ulusumuzun güvenliği tehlikede" dedi.
San Francisco Temyiz Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın özel yetkisini kullanarak çıkardığı göçmen ve vize yasanın askıya alınmasının sürdürülmesi kararına Başkan Donald Trump'tan tepki geldi. Trump, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajla karara tepki gösterdi. Trump, "Mahkemede görüşürüz, ulusumuzun güvenliği tehlikede" ifadelerini kullandı.
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