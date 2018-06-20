Trump'ın yaptıklarını gözyaşları içinde anlattı
Sunucu Rachel Maddow, Texas'ta ailelerinden zorla ayrılarak mülteci kamplarına yerleştirilen çocuklarla ilgili Trump'ın yaptıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
ABD'de Donald Trump'ın göçmen politikalarıyla ilgili haberi canlı yayında okuyan ünlü sunucu Rachel Maddow, göçmenlerin gördüğü muamele karşısında gözyaşlarına boğuldu.
Daha sonra Twitter hesabından canlı yayında ağladığı için özür dileyen Maddow'a izleyicilerden destek geldi. Associated Press haber ajansının hazırladığı haberi canlı yayında okumaya çalışan Maddow şu cümleleri söylüyordu.
"Trump yönetimi yetkilileri, anne ve babalarından zorla ayrılan bebekleri ve diğer çocukları, Güney Texas'ta en az 3 mülteci kampına gönderiyor."
HÜRRİYET
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