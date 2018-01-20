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Trump'ın yardımcısı Orta Doğu turuna çıktı

Trump'ın yardımcısı Orta Doğu turuna çıktı.15421
  • Giriş : 20.01.2018 / 12:38:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Orta Doğu turuna çıktı.

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Görev başına geleli 1 yıl olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, Orta Doğu turuna çıktı. Pence, Mısır, Ürdün ve İsrail'im ziyaret edecek.

Bütçe tartışmaları arasında Washington'dan ayrılan Pence, İrlanda'dan yakıt ikmali yapılacak uzun bir uçuşun ardından bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaşacak.

Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşecek Pence'in sonraki durağı Ürdün olacak. 21 Ocak'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya gelecek Pence, 22-23 Ocak günlerini ise İsrail'de geçirecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmelerde bulunacak Mike Pence'in, İsrail Parlamentosu Knesset'e hitap etmesi, ayrıca Yad Vashem ile Ağlama Duvarı'nı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Pence'in ziyareti, Trump’ın "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını" açıklamasından sonra geçen ay ertelenmiş, ABD yönetimi bunun gerekçesinin "Kongredeki vergi reformu yasası oylaması" olduğunu duyurmuştu.

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