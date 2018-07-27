ABD Başkanı Trump'ın yıldızını parçaladılar
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızı sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından paramparça edildi.
Los Angeles Polisi tarafından yapılan açıklamada, 2 yıl önce ünlülerin isimlerinin yazılı olduğu kaldırıma yerleştirilen Donald Trump yıldızının tahrip edildiğini, saldırganın bir gitar kılıfında taşıdığı kazmayla kırarak yıldızı dağıttığını açıkladı
Saldırganın olay yerinden kaçmadan önce polisi arayarak haber verdiği ifade edildi.
Öte yandan polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
NTV
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