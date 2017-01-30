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Trump'ın ziyaretine karşı 800 bin imza!

Trump'ın ziyaretine karşı 800 bin imza!.12082
  • Giriş : 30.01.2017 / 08:57:00

İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Trump'ı engellemek için 800 bin imza toplandı.

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İngiliz parlamentosunun internet sitesinde, Donald Trump'ın bu yıl içinde İngiltere'ye gerçekleştireceği ziyareti engellemek için imza kampanyası başlatıldı. Kampanya kısa süre içerisinde çığ gibi büyüdü ve 800 bin imzaya ulaştı.İmza kampanyası ile Trump'ın ABD Başkanı olarak İngiltere'yi kraliçenin resmi davetlisi olarak ziyaret etmesinin önlenmesi çağrısı yapılıyor.

PARLAMENTO'DA ÖZEL OTURUMDA TARTIŞILACAK

Parlamento internet sitesi üzerinden verilen dilekçelerde imza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da parlamento konuyu özel bir oturumda tartışabiliyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ziyareti esnasında yeni başkan Trump'a Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi davetini iletmişti. Trump'ın da daveti kabul ettiği ve bu yıl içinde İngiltere'ye resmi bir ziyarette bulunacağı açıklanmıştı.

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