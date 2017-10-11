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Trump, IQ testine çağırdı!

Trump, IQ testine çağırdı!.16406
  • Giriş : 11.10.2017 / 08:22:00

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u IQ testine çağırdı.

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20 Ocak'ta göreve geldiği günden beri yaptığı açıklamalarla dünya gündeminden düşmeyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisine 'moron' diyen Tillerson'a yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bunun yalan haber olduğunu düşünüyorum. Ancak eğer dediyse bir IQ testi yapmamız gerekecek. O zaman kimin kazanacağını görürsünüz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Amerikan Forbes dergisine verdiği mülakatta, Bakan Tillerson'la aralarındaki ilişkiyi değerlendirdi. Rex Tillerson'ın kendisi için "moron" dediği şeklindeki iddiaları yanıtlayan Donald Trump, "Bunun yalan haber olduğunu düşünüyorum. Ancak eğer dediyse bir IQ testi yapmamız gerekecek. O zaman kimin kazanacağını görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Amerikan medyası, Trump'ın kendi kabinesindeki bir bakana IQ testi önerisinde bulunmasına geniş yer ayırarak, söz konusu önerinin "ikili arasındaki ilişkinin çok kötü olduğunun bir göstergesi" olduğu şeklinde yorumladı.

Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile görüşmesinde de basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yantladı.

Başkan Trump, "IQ testi açıklamasıyla Tillerson'ın altını mı oyuyorsunuz" şeklindeki soruya, "Hayır, kimsenin altını oymuyorum. İnsanların altını oymayı doğru bulmam." diye cevap verdi.

Trump, "Bakan Tillerson'a hala güveniyor musunuz" sorusunu ise "Evet" şeklinde yanıtladı.

Aynı görüşmede Donald Trump, dış politikayla ilgili de değerlendirme yaparak, "Tam bir dağınıklık miras aldım, ama şimdi bunları düzeltiyorum." yorumunda bulundu.

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