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Trump: İran ateşle oynuyor!

Trump: İran ateşle oynuyor!.15019
  • Giriş : 03.02.2017 / 15:00:00

ABD'nin çiçeği burnunda başkanı İran için sert bir mesaj yayınladı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran'la ilgili çarpıcı bir mesaj yayınladı. Trump, paylaştığı mesajda kendisinin İran'a karşı, Obama kadar kibar davranmayacağını belirterek 'İran ateşle oynuyor' dedi.

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