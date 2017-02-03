Trump: İran ateşle oynuyor!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran'la ilgili çarpıcı bir mesaj yayınladı. Trump, paylaştığı mesajda kendisinin İran'a karşı, Obama kadar kibar davranmayacağını belirterek 'İran ateşle oynuyor' dedi.
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