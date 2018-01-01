Trump: İran'da değişim vakti geldi!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da zam ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protesto gösterilerine değindi. Trump, İran'da artık değişim zamanı geldiğini belirtti.
İran'da hükümet karşıtı protestolar 2017'nin son gününde de devam etti. Associated Press haber ajansının aktardığına göre, İran devlet televizyonu gösterilerde 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce yaptığı açıklama, "İran'da değişimin vakti geldi" açıklamasında bulundu.Tüm dünyanın yeni yıl kutlamaları yaptığı anlarda halka televizyondan hitap eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ülkede günlerdir devam edem kitlesel gösterilerin ardından ilk kez konuşarak, "İranlılar, İran hükümetini protesto etmek ve eleştirmekte özgürdürler" dedi.
İran'daki hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, gözaltına alınanların sayısının ise en az 377 olduğu bildirildi.
Gösteriler sırasında Tahran'da 200, Erak kentinde 100, İsfahan'da 60, Batı Azerbaycan Eyaletinde 10 ve Rebatkerim ilçesinde 7 kişi olmak üzere ülke genelinde 377 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan bir grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.
ABD BAŞKANI TRUMP: İRAN'DA DEĞİŞİMİN ZAMANI
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. DEĞİŞİMİN ZAMANI" ifadesini kullandı.
28 Aralık'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde yüksek enflasyonu protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle başlayan eylemler ülkenin önemli bölümüne yayılmış durumda.
Protestolarda dün gece 10 kişi öldü yüzlerce kişi gözaltına alındı.
İran İSE Meşhed kentinde perşembe günü başlayan ve ülkenin birçok bölgesine yayılan protesto gösterilerini bazı devletler, "halkın barışçıl gösterileri" olarak nitelendirirken, İran yönetimi bu devletleri iç işlerine karışmakla suçladı.
HÜRRİYET
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