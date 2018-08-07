Trump: İran'la iş yapan ABD ile yapamayacak
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan yaptırımlar hakkında konuştu ve İran'la iş yapan ülkelerin bundan sonra Amerika ile iş yapamayacağını belirtti.
Twitter'dan açıklama yapan Trump, "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak. Dünya barışı istiyorum, daha azını değil" ifadelerini kullandı.
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