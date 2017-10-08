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Trump: İşe yarayacak tek bir şey var

Trump: İşe yarayacak tek bir şey var.15495
  • Giriş : 08.10.2017 / 08:30:00

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ilgili konuşurken, işe yarayacak tek bir şeyin olduğunu söyledi.

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Büyüyen Beşik

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın gündeminde olan ve yaptığı nükleer denemelerle büyük tepki çeken Kuzey Kore ile ilgili bir açıklama daha yaptı.

Trump, Kuzey Kore ile yıllar içerisinde diyalog yolunun sonuç vermediğini vurgulayarak, "Başkanlar ve idareleri 25 yıldır Kuzey Kore ile konuşuyor, anlaşmalar yapıldı ve büyük miktarlarda para ödeniyordu. Anlaşmalar mürekkep kurumadan önce ihlal edildi. Üzgünüm işe yarayacak tek bir şey var" ifadelerine yer verdi. Trump, "İşe yarayacak tek şey"in ne olduğuna ise açıklık getirmedi

Trump, daha önce ABD'nin kendisini ve müttefiklerini korumak için gerekirse Kuzey Kore'yi yok edeceğini söylemişti.

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