Trump, İsrail'i yalanladı!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açacağı iddiasını yalanladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hindistan gezisi sırasında uçakta gazetecilere ABD'nin büyükelçiliğini yıl sonunda Kudüs'e taşıyacağını söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklaması soruldu.
ABD Başkanı Donald Trump bu iddianın doğru olmadığını söyledi. Büyükelçiliğin yıl sonunda taşınmayacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geçtiğimiz ay büyükelçiliğin taşınmasının 3 yıl süreceğini açıklamıştı.
TRT
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