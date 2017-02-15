Trump istihbarat örgütlerini suçladı
Danışmanının Rusya ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialarına Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bilgi verdi.
Rusya bağlantısı iddiasını 'saçmalık' olarak niteleyen Trump, "Bu Rusya bağlantısı saçmalığı sadece Clinton kampanyasının başarısızlığını gizlemek için bir girişim." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki iddiaların basına sızmasına değinen Trump, faturayı istihbarat örgütlerine kesti.
Trump attığı tweette, "İstihbarat örgütleri, Washington Post ve The New York Times'a yasadışı bir şekilde bilgi veriyor. (NSA ve FBI?) Buradaki gerçek skandal, gizli bilgilerin 'istihbarat' tarafından şekerleme gibi dağıtılması. Hiç Amerikanca değil." ifadelerine yer verdi.
Rusya politikası konusunda aldığı eleştirilere de yanıt veren ABD Başkanı, "Kırım, Rusya tarafından Obama yönetimi zamanında alındı. Obama da mı Rusya'ya karşı çok yumuşaktı?" dedi.
HABERTURK
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