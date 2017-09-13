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Trump, Katar için harekete geçti

Trump, Katar için harekete geçti.12193
  • Giriş : 13.09.2017 / 09:04:00

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katar için harekete geçti.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Bahreyn gibi Körfez ülkeleri tarafından ablukaya alınan Katar için BAE Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Donald Trump, bugün BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüşerek Katar'la ilgili devam eden anlaşmazlığın çözüm çabalarını ele aldı. Başkan, ABD'nin bölgedeki ortakları arasında birliğin önemine işaret etti ve terörist grupların finansmanının kesilmesi, aşırılıkçı ideolojinin itibarsızlaştırılması ve terörün yenilmesi için tüm ülkelerin daha fazla katkıda bulunması gerektiğine dikkati çekti."

Trump, geçen hafta sonunda da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ve BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile telefonda ayrı ayrı görüşerek Katar krizinin çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunmuştu.

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