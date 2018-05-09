Trump: Kim, ABD'li tutukluları serbest bıraktı
Nükleer anlaşmadan çekilme kararı ile dünya gündemine oturan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri ile ilgili açıklama yaptı.
ABD lideri Trump, görüşmeye hazırlandığı Kuzey Kore lideri Kim'in Amerikalı tutukluları serbest bıraktığını duyurdu.
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