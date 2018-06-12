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Trump-Kim görüşmesi dünya basınında

Trump-Kim görüşmesi dünya basınında.18845
  • Giriş : 12.06.2018 / 15:44:00

Donald Trump-Kim görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesi Avrupa, Asya ve Amerikan basınında geniş yer buldu.

"Washington Post" gazetesinin "Büyük onur: Tarihî girişimde Trump, Kuzey Kore'nin totaliter liderinin gururunu okşadı" başlıklı analizinde Trump'ın 13 saniye boyunca Kim'in elini sıktığı, elini omzuna koyarak kırmızı halıda eşlik ettiği belirtildi. Analizde "dünyanın en büyük insan hakları istismarcısı ve totaliter nükleer silah üreticisi" olarak kabul edilen Kim ile ilk bir araya gelişinde Trump'ın görüşmeden dolayı onur duyduğu aktarıldı.

"Trump, gülümseyerek 'olağanüstü bir ilişkimiz olacak, buna kuşkum yok.' dedi ve Kuzey Kore lideri Kim'in karşısındaki koltuğa yerleşti." ifadesine yer verilen analizde, yılın başında karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu ve nükleer savaşın eşiğine gelen iki lider arasındaki umulmadık yumuşamayı ABD ve Kuzey Kore bayraklarının çerçevelediği vurgulandı.

Kanada'nın Quebec City kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ve diğer liderler arasında yaşanan gerginliğe atıfta bulunulan analizde söz konusu gerginlikle Singapur'daki sıra dışı tablonun sert bir zıtlık oluşturduğunun altı çizildi.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International, internet sitesinde zirveyi "Trump ve Kim'den Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ortak çalışma kararı" sözleriyle manşete taşıdı.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyen zirvenin, iki ülke arasında savaş söylemlerine varan gerginliğin hemen ardından gerçekleştiğine dikkat çeken CNN International, iki liderin el sıkışmasını olağanüstü bir an olarak niteledi. Yayın kuruluşu, Kim'in anlaşmadan duyduğu memnuniyetin belli olduğu, Trump'ın ise ilk el sıkışma anında çok fazla coşkulu görünmemeye çalıştığı fakat ilerleyen anlarda liderin doğal davrandığı değerlendirmesinde bulundu.

TRT

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