Trump-Kim görüşmesinin faturası belli oldu
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore'nin genç lideri Kim Jong-un'un görüşmesinin faturası 16,3 milyon dolar olarak açıklandı.
Straitstimes'ın haberine göre Singapur Dışişleri Bakanlığı, Trump-Kim zirvesi sırasında 16,3 milyon dolar harcandığını, büyük bölümünün güvenliğin sağlanmasına ayrıldığını açıkladı.
İletişim ve Enformasyon Bakanlığı sözcüsü de zirvede yaklaşık 4 milyon dolarlık medya harcamasının yapıldığını duyurdu.
Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, zirvenin ülkesine 20 milyon dolara mal olacağının hesap edildiğini söylemişti.
TRT
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