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Trump-Kim görüşmesinin faturası belli oldu

Trump-Kim görüşmesinin faturası belli oldu.18845
  • Giriş : 25.06.2018 / 13:21:00

ABD Başkanı Trump ile Kim'in görüşmesinin faturası belli oldu.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore'nin genç lideri Kim Jong-un'un  görüşmesinin faturası 16,3 milyon dolar olarak açıklandı.

Straitstimes'ın haberine göre Singapur Dışişleri Bakanlığı, Trump-Kim zirvesi sırasında 16,3 milyon dolar harcandığını, büyük bölümünün güvenliğin sağlanmasına ayrıldığını açıkladı.

İletişim ve Enformasyon Bakanlığı sözcüsü de zirvede yaklaşık 4 milyon dolarlık medya harcamasının yapıldığını duyurdu.

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, zirvenin ülkesine 20 milyon dolara mal olacağının hesap edildiğini söylemişti.

TRT

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