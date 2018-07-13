Trump, Kim'in mektubunu yayınladı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, balistik füze denemeleri nedeniyle birçok kez savaşın eşiğine geldikleri Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un mektubunu yayınladı.
ABD Başkanı, Kuzey Kore liderinin yakın zamanda iki ülke ilişkilerinde bir dönüşüm yaşanacağını belirten sözlerini paylaştı ve "Harika gelişme kaydedildi" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kendisine gönderdiği mektubu Twitter'daki hesabından paylaşarak "Kuzey Kore Başkanı'ndan çok iyi bir not. Harika gelişme kaydedildi" ifadelerini kullandı.
Kim Jong Un'un Trump'a yolladığı mektupta ise şu ifadeler yer aldı:
"Saygıdeğer ekselansları Başkan, sizinle 24 gün önce Singapur'da yaptığımız çok önemli toplantı ve ortak imzaladığımız bildiri gerçekten de önemli bir yolculuğun başlangıcıdır.
Sizin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelmesi ve bildirinin gerçekleşmesi için gösterdiğiniz enerji ve olağanüstü çabaya karşı memnuniyetimi belirtmek isterim. Ekselansları Başkan, sizin ve benim gösterdiğimiz samimi gayretin ve emsalsiz yaklaşımın yakın zamanda Kuzey Kore ve ABD arasındaki ilişkilerde meyvesini vereceğine güçlü bir şekilde inanıyorum."
Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da ilk kez bir araya gelmişti.
EURONEWS
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