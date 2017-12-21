Trump kimleri tehdit etti?
İsrail'in Kudüs'ü başkent yapma kararını ilk tanıyan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı tepki çekiyor. Son olarak ABD Başkanı Trump'ın tehdidi ile devam eden süreçte neler yaşanacağı merak konusu oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilecek tasarıya lehte oy kullanan ülkelere yönelik maddi yardımlarını kesmekle tehdit etti. Ancak veto hakkının olmadığı ve basit çoğunluğun yeterli olduğu oylamada, ABD’nin utanç verici bir yenilgi alması şimdiden bekleniyor.
Amerikan haber kanalı CNN International, hangi ülkelerin ABD’nin tehditlerine boyun eğebileceğini araştırdı.
TRT
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